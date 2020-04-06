Разработчики Mount & Blade II: Bannerlord выпустили 7 патчей за неделю после релиза

Студия TaleWorlds, разработчик Mount & Blade II: Bannerlord, выпустила семь патчей за неделю после релиза игры, ранний доступ к которой был открыт 30 марта.

Большинство вышедших патчей направлены на повышение стабильности игры: устранение багов и предотвращение вылетов. Помимо этого были скорректированы некоторые графические и геймплейные элементы. Ознакомиться с полным списком обновлений игры можно на странице Mount & Blade II: Bannerlord в Steam.

В день релиза игра вошла в топ-10 самых популярных игр Steam. Пиковое число игроков в первые часы раннего доступа составило около 160 тыс. человек. В данный момент игру можно приобрести со скидкой 10%. Помимо этого владельцам любой из предыдущих частей Mount & Blade предоставлена скидка ещё в 20%.