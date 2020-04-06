Итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата России по интерактивному баскетболу

Состоялась жеребьёвка 1-го тура ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу.



Восточная конференция



Атлантический дивизион



1. «Бостон Селтикс» — Данил Доровицын (никнейм — dantry7), Коряжма.



2. «Бруклин Нетс» — Сергей Николаев (VINCHHHENSO), Смоленск.



3. «Нью-Йорк Никс» — Иван Шевченко (Larkin_ru), Москва.



4. «Торонто Рэпторс» — Степан Кудинов (Jumpppman_777), Самара.



5. «Филадельфия Сиксерс» — Павел Вербицкий (Paverbitskiy), Екатеринбург.



Центральный дивизион



1. «Детройт Пистонс» — Юрий Балмашнов (BalmSpurs), Магнитогорск.



2. «Индиана Пэйсерс» — Георгий Минасян (George_Lion), Москва.



3. «Кливленд Кавальерс» — Дефэз Ондонда (DefezOnline), Москва.



4. «Милуоки Бакс» — Никита Макаров (Nikita-nbet), Киров.



5. «Чикаго Буллз» — Игорь Пятыгин (Garconiq), Москва.



Юго-Восточный дивизион



1. «Атланта Хоукс» — Роман Деревянкин (Romchik_8), Москва.



2. «Вашингтон Уизардс» — Вячеслав Ямандий (Kurts23), Плесецк.



3. «Майами Хит» — Константин Петров (Kestdavaj), Калининград.



4. «Орландо Мэджик» — Андрей Грачёв (Grachik14), Самара.



5. «Шарлотт Хорнетс» — Данил Залазнюк (EgoSumALorem), Екатеринбург.



Западная конференция



Юго-Западный дивизион



1. «Даллас Маверикс» — Егор Белокуров (Definitelynot18), Волгоград.



2. «Мемфис Гризлис» — Иван Осипов (Art532), Москва.



3. «Нью-Орлеан Пеликанс» — Сергей Морозов (TwichFFLighto), Москва.



4. «Сан-Антонио Сперс» — Дмитрий Ильин (IRockNRoller), Москва.



5. «Хьюстон Рокетс» — Антон Макаров (Ludacris931), Вологда.



Северо-Западный дивизион



1. «Денвер Наггетс» — Андрей Кумакшев (An13GeL), Нижний Новгород.



2. «Миннесота Тимбервулвз» — Александр Лойко (Loiko7coach), Красноярск.



3. «Оклахома Сити Тандер» — Алексей Усольцев (Frxxzz), Курган.



4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — Андрей Кузьмин (Hotnig30), Липецк.



5. «Юта Джаз» — Данил Кузнецов (BullsNationRUS), Казань.



Тихоокеанский дивизион



1. «Голден Стэйт Уорриорз» — Дмитрий Кулагин (dmirtykulagin), Москва.



2. «Лос-Анджелес Клипперс» — Владислав Пименов (Telltale-night), Москва.



3. «Лос-Анджелес Лейкерс» — Дмитрий Кузнецов (Struchello), Москва.



4. «Сакраменто Кингз» — Михаил Шрамко (MrProhorov), Москва.



5. «Финикс Санз» — Кирилл Яковлев (Kurya17), Черкесск.



Первый в истории чемпионат России по кибербаскету под эгидой Российской федерации баскетбола стартует 9 апреля. Соревнования пройдут в четыре тура, в каждом выступят по 30 игроков, они сыграют за 30 команд НБА. Победитель каждого из четырёх туров получит по 10 тыс. рублей и путёвку РФБ в финал турнира.



В финале (16 мая) четвёрка лучших по системе плей-офф определит чемпиона соревнований. Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 тыс. рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 тыс. рублей, за 3-е — 10 тыс.



«Чемпионат» будет транслировать все матчи турнира.

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