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Инвентарь Фёдора Смолова в CS:GO оценили в сумму более 1 млн рублей

Инвентарь Фёдора Смолова в CS:GO оценили в сумму более 1 млн рублей
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Инвентарь российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова оценили в сумму более 1 млн рублей, сообщает Cyberslovo.

У футболиста есть легендарная снайперская винтовка AWP Dragon Lore. Ее стоимость оценивается более $ 1,8 тыс. Некоторые скины подписаны специальными инициалами — Ink_Smol.

Ранее сообщалось, что российские и украинские футболисты провели матч по CS:GO. Капитанами сборных стали российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов и украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Трансляцию на Twitch одновременно смотрели более 6000 зрителей.

Победу по картам со счётом 2-0 одержала команда Смолова. На карте Dust2 россияне победили со счётом 16:12, а на карте Mirage — 16:10.

В настоящее время футбольный сезон в Европе приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Российские и украинские футболисты сыграли в CS:GO, команды возглавили Смолов и Зинченко
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