Инвентарь Фёдора Смолова в CS:GO оценили в сумму более 1 млн рублей

Инвентарь российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова оценили в сумму более 1 млн рублей, сообщает Cyberslovo.
У футболиста есть легендарная снайперская винтовка AWP Dragon Lore. Ее стоимость оценивается более $ 1,8 тыс. Некоторые скины подписаны специальными инициалами — Ink_Smol.
Ранее сообщалось, что российские и украинские футболисты провели матч по CS:GO. Капитанами сборных стали российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов и украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
Трансляцию на Twitch одновременно смотрели более 6000 зрителей.
Победу по картам со счётом 2-0 одержала команда Смолова. На карте Dust2 россияне победили со счётом 16:12, а на карте Mirage — 16:10.
В настоящее время футбольный сезон в Европе приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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