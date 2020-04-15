Украинцы Зинченко и Коноплянка победили Польшу с Рыбусем в составе в матче по FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0
Сборная Украины, за которую сыграли защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка, победила команду Польши в двухматчевом противостоянии по FIFA 20 с общим счётом 8:6. Польшу представляли полузащитник «Лидса» Матеуш Клих и хавбек московского «Локомотива» Мацей Рыбусь.
В первой встрече Коноплянка уверенно победил Клиха со счётом 5:2, а во второй Зинченко уступил Рыбусю — 3:4.
В начале апреля Зинченко дошёл до полуфинала турнира Евро-2020 по FIFA. В матче за выход в финал украинец проиграл португальцу Диогу Жоте из «Вулверхэмптона» со счётом 2:4. На старте прошедших соревнований Александр разгромил защитника «Уфы» россиянина Данила Кругового — 6:1.
Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA
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