Разработчики выпустили мобильную версию Fortnite в Google Play

Компания Epic Games выпустила мобильную версию Fortnite в Google Play. Разработчики объяснили, что были вынуждены пойти на такой шаг в связи с политикой Google.
«После 18 месяцев работы Fortnite вне Google Play Store мы пришли к простой истине: Google ставит весь софт, загружаемый не через Google Play, в невыгодное положение. Для этого применяются различные меры, в том числе технические — повторяющиеся всплывающие уведомления о сомнительной безопасности при загрузке и обновлении программ, ограничения соглашений с операторами и так далее. Google по умолчанию считает всё стороннее программное обеспечение вредоносным и предпринимает всё новые усилия по его блокировке — например, вводит Google Play Protect».
В связи с этим мы выпустили Fortnite для Android в Google Play Store. При этом мы продолжить поддерживать Epic Games App и Fortnite вне Google Play. Надеемся, что Google пересмотрит свою политику и методы ведения бизнеса в ближайшем будущем, чтобы все разработчики могли свободно реализовывать продукцию на Android и в Play Store и использовать различные сервисы, в том числе платёжные», — говорится в заявлении Epic Games на Polygon.
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