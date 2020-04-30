Стримерша, оголившая грудь, вернулась на Twitch и ответила хейтерам

Стримерша Наталия Alinity Моголлон прокомментировала недавний инцидент, когда она случайно оголила грудь во время трансляции.

Ранее стримерша в попытке запихнуть подушку под блузку случайно показала грудь, а администрация Twitch приняла решение отстранить её от деятельности на неопределённое время, хотя она сама до этого добровольно отстранилась от трансляций на три дня. Теперь её разбанили.

«Вы же понимаете, что я не могу вернуться во времени и отменить это? Да, я могу себя плохо чувствовать из-за этого, плакать… Я могу извиниться за это, и я уже давно это делаю. Но единственный выбор, который у меня есть сейчас, — смеяться над всем этим. Именно так я и поступаю.

Так что да, я собираюсь просто посмеяться над этим. И если вы хотите думать, что я горжусь тем, что вышло, — это не так», — рассказала она в видео, размещённом в её аккаунте в Twitch.