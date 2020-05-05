Разработчик подтвердил, что качество графики в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет как на скриншоте

PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров пообщался с пользователями портала DTF. Он рассказал, что премьерный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован, чтобы показать качество картинки на релизе и продемонстрировать ориентир по атмосфере в игре.
Как подчеркнул Бочаров, скриншот был собран на движке игры. Более того, изображённая на нём локация в лесу будет обязательно присутствовать в игре. То есть хоккеистыречь идёт не о простой демонстрации возможностей S.T.A.L.K.E.R. 2.
Новая игра украинского разработчика была анонсирована в середине 2018 года. При этом пока дата релиза не сообщается.
Первый официальный скриншот новой игры украинская студия GSC Game World опубликовала 23 марта. Его выход приурочен к юбилею оригинальной версии игры «S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля».
Скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2
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