Число игроков в Fortnite превысило 350 миллионов

Более 350 млн человек зарегистрировано в Fortnite, суммарно они провели в игре 3,2 млрд часов. Об этом разработчики объявили в «Твиттере». За год «королевская битва» увеличила аудиторию на 100 млн пользователей.

Напомним, Fortnite предлагает игрокам на выбор три раздельных режима: Fortnite: Save the World, кооперативный симулятор выживания с открытым миром, в котором игрокам предлагается сообща отбиваться от монстров, похожих на зомби, с помощью оружия и различных построек; Fortnite: Battle Royale — соревновательный режим в жанре королевской битвы, в котором 100 игроков должны сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один; и добавленный в 2018 году режим Fortnite: Creative, режим-«песочница», в котором игроки могут самостоятельно создавать различные сооружения, наподобие Minecraft.