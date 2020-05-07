Число игроков в Fortnite превысило 350 миллионов

Более 350 млн человек зарегистрировано в Fortnite, суммарно они провели в игре 3,2 млрд часов. Об этом разработчики объявили в «Твиттере». За год «королевская битва» увеличила аудиторию на 100 млн пользователей.
Напомним, Fortnite предлагает игрокам на выбор три раздельных режима: Fortnite: Save the World, кооперативный симулятор выживания с открытым миром, в котором игрокам предлагается сообща отбиваться от монстров, похожих на зомби, с помощью оружия и различных построек; Fortnite: Battle Royale — соревновательный режим в жанре королевской битвы, в котором 100 игроков должны сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один; и добавленный в 2018 году режим Fortnite: Creative, режим-«песочница», в котором игроки могут самостоятельно создавать различные сооружения, наподобие Minecraft.
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