Разработчик опубликовал первые скриншоты из новой игры DOOM Eternal DLC

Компания Developer id Software, занимающаяся разработкой продолжения культовой игры DOOM, опубликовала первые скриншоты. Первые скриншоты разработчик опубликовал в «Твиттере».

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Developer id Software.

Пока не известно, будет ли новая игра продолжением какой-либо из частей Doom, например Doom 2016. В настоящее время информации о новой разработке Developer id Software крайне мало.

Предполагается, что в ближайшее время компания покажет и другой контент своей разработки. При этом уже известно, что Мик Гордон, композитор, работавший над саундтреком оригинальной версии Doom, не будет работать над новой игрой. У него возник конфликт с руководством Developer id Software.