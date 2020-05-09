Разработчик опубликовал первые скриншоты из новой игры DOOM Eternal DLC
Компания Developer id Software, занимающаяся разработкой продолжения культовой игры DOOM, опубликовала первые скриншоты. Первые скриншоты разработчик опубликовал в «Твиттере».
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Developer id Software.
Пока не известно, будет ли новая игра продолжением какой-либо из частей Doom, например Doom 2016. В настоящее время информации о новой разработке Developer id Software крайне мало.
Предполагается, что в ближайшее время компания покажет и другой контент своей разработки. При этом уже известно, что Мик Гордон, композитор, работавший над саундтреком оригинальной версии Doom, не будет работать над новой игрой. У него возник конфликт с руководством Developer id Software.
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