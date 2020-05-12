Роман Дворянкин: знаю, Москва тоже подала заявку на проведение The International

Бывший генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин поделился подробностями о заявке на проведение The International 2021 от Москвы.

«Знаю, что Москва тоже подала заявку на проведение The International, но у Москвы тоже есть та же базовая проблема с отсутствием площадки. В Москве есть современные арены, но они не дотягивают по вместимости.

У Юго-Восточной Азии могут быть большие козыри. Выбирая между Сингапуром и Киевом — с точки зрения привлекательности для туристов, конечно, Сингапур будет выигрывать. С другой стороны, Киев в достаточно комфортном часовом поясе, у Киева очень хороший визовый режим. Думаю, что будет интересная борьба, жаль, что на неё накладывает влияние коронавирус», — сказал он в интервью YouTube-каналу Виталия Волочая.