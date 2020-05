Virtus.pro выкупила состав ForZe по Rainbow Six Siege

Организация Virtus.pro приобрела состав по Rainbow Six Siege у forZe eSports. Об этом сообщается на официальном сайте «медведей». В клуб перешли действующие игроки, тренер и аналитик состава. Rainbow Six Siege стала пятой дисциплиной, в которой присутствуют наши составы.



Таким образом, теперь под флагом Virtus.pro будут выступать:



Артем “Shockwave” Симаков

Артем “wTg” Морозов

Алан “Rask” Али

Павел “p4sh4” Косенко

Павел “Amision” Чебатков

Керим “Toda” Мусаев (тренер)

Андрей “Andreezy” Бавиян (аналитик)



Первым турниром для нового состава Virtus.pro станет Russian Major League Season 4, который пройдёт 23 и 24 мая.



«Мы долго наблюдали за развитием дисциплины и присматривались к уже существующим ростерам из совершенно разных регионов. В итоге остановились на игроках forZe eSports: у нас был взаимный интерес с игроками, а организация была готова заключить трансферную сделку. Мы подписали долгосрочные контракты и играем “вдолгую” на этом поле. Virtus.pro рады приветствовать болельщиков Rainbow Six Siege и приложат все усилия, чтобы радовать вас победами и отличным контентом в грядущих сезонах», — сообщил генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда.