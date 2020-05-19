Стримерша Карина — о карантине: папа римский выступал по телеку и ругался

Стримерша Карина, проживающая в Италии, рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.

«По Италии. Почти все новости хорошие. Бары, ресторанчики открылись, официанты в масках, клиенты в масках, столики стоят на расстоянии. Магазины, бутики — всё открыто, пускают по 3-4 человека. В H&M стоит очередь. Папа римский выступал тут по телеку и ругался. Говорит, непорядок, табакерии (табачные магазины) открыты, а церкви — нет. С 25 мая открываются спортзалы, как это будет выглядеть, пока непонятно, заниматься в маске, даже в обычной, довольно сложно. Но я прям жду.

По планам. Сегодня 18 мая, карантин у нас сняли 4-го. Это означает, что прошло ровно 2 недели с момента перезапуска страны. А это значит, что я сижу дома последние 2-3 дня и смотрю статистику. Если статистика будет в норме и не будет никаких скачков, можно спокойно выходить на улицу и гулять. Погода суперская, 26 градусов. Очень хочу сходить в горы, тыщи на 2 метров», — написала она в своём «инстаграме».