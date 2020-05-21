GTA V благодаря бесплатной раздаче обогнала Fortnite по популярности в Epic Games Store

6 дней бесплатной раздачи игры Grand Theft Auto V в Epic Games Store хватило для того, чтобы она стала популярнее, чем Fortnite: Battle Royale. Речь идёт о рейтинге, ориентирующемся на количество пользователей, заходивших в игру за неделю. Он отображается на главной странице Epic Games Store.
Бесплатная раздача Grand Theft Auto V, начавшаяся 14 мая, закончится сегодня, 21 мая, в 18:00 по московскому времени. Напомним, что изначально ожидание раздачи породило столь большой наплыв желающих, что сервера магазина не выдержали и «упали». Epic Games Store стал недоступен приблизительно за полчаса до объявленного времени начала раздачи, и работа возобновилась лишь спустя восемь с лишним часов. Также пользователи долго не могли залогиниться в сервисе Social Club от разработчиков GTA, Rockstar Games. Многие игроки остались недовольны и этим, и самим фактом бесплатной раздачи игры, за которую они ранее отдали деньги, и начали снижать её рейтинг в Steam.
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