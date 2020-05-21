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Sony опубликовала геймплей игры The Last of Us: Part 2

Sony опубликовала геймплей игры The Last of Us: Part 2
Киберспорт / Другие игры 0

Официальный канал Playstation опубликовал новую часть дневника Naughty Dog, создателей таких серий игр, как Crash Bandicoot, Jak, Uncharted и The Last of Us. 19 июня должна выйти вторая часть The Last of Us, которой и посвящено это видео. Игра будет эксклюзивом для PlayStation 4.

Разработчики отмечают, что старались как можно более реалистично передать ощущения необходимости выживания в опасном постапокалиптическом мире от лица Элли. Поскольку она является девушкой достаточно хрупкого телосложения, то не может полагаться на грубую силу, в отличие от главного героя первой части. Вместо этого Элли будет прыгать, уклоняться от атак и прятаться.

Кроме того, персонажи часто оказываются перед необходимостью делать сложный выбор. Разработчики хотят, чтобы игроки прочувствовали тяжесть подобного выбора на себе.

Sony выпустила видео о сюжете игры The Last of Us: Part 2
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