Sony выпустила видео о сюжете игры The Last of Us: Part 2

Компания Sony опубликовала видео о сюжете новой игры The Last of Us: Part 2. В ролике разработчик рассказал, что ждёт игроков. При этом в видео нет спойлеров.

Как рассказали разработчики, их задумка заключается в том, чтобы сделать достойное продолжение игры.

В новой игре нужно будет скрываться от вражеских группировок, которые используют животных. Врагами героини станут собаки, которые могут учуять её и атаковать. При этом враги будут обладать тесными отношениями. Например, при устранении собаки владелец животного начнёт рыдать. Если же игрок уничтожит человека, то уже собака будет над ним жалобно скулить.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Первая часть The Last of Us была выпущена 14 июня 2013 года на PlayStation 3, а позже переиздана для PlayStation 4. Действие игры происходило на территории США через 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. Naughty Dog до того разработали такие известные игры, как Crash Bandicoot, Jak и Uncharted.