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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Civilization VI

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Civilization VI
Киберспорт / Другие игры 0

Слухи, сообщавшие о том, что следующей бесплатной игрой в магазине станет Civilization VI, подтвердились. Акция может быть приурочена к появлению пропуска New Frontier Pass.

Сама игра — бесплатна. Но, заплатив 2000 рублей за сезонный пропуск, игроки получат доступ к шести дополнениям, которые будут выходить до 31 марта 2021 года. Первое дополнение будет доступно с сегодняшнего дня и будет включать лидеров, строения и юнитов цивилизаций Майя и Великая Колумбия, новые государства, чудеса природы, ресурсы и режим «Апокалипсис».

Sid Meier’s Civilization VI — пошаговая стратегия, разработанная Firaxis Games и выпущенная 21 октября 2016 года. Суть игры заключается в развитии собственной цивилизации.

Источник: Borderlands и Civilization VI можно будет бесплатно скачать в Epic Games Store
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