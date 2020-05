Авторы The Last of Us 2 закрыли комментарии во всех социальных сетях

Компания Sony закрыла комментарии к записям о The Last of Us: Part 2 во всех популярных соцсетях. Сперва возможность комментирования пропала на YouTube, а затем — в «Твиттере» и во «ВКонтакте».

Ограничение касается только The Last of Us: Part 2. Так, в сообществе «PlayStation Россия» комментарии закрыты только под видео игры Naughty Dog, а другие записи комментировать можно.

Ограничения в «Твиттере» совпали с релизом новой функции соцсети. Теперь там можно публиковать сообщения и запрещать любые комментарии — раньше этого делать было нельзя.

Последний геймплейный трейлер долгое время был открыт для комментариев. Он получил множество лайков и хвалебных отзывов, но в итоге комментарии все же отключили.