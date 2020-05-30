Авторы игры о «Курске» выпустили стратегию о борьбе с коронавирусом

Польская студия Jujubee S.A., создавшая такие известные игры, как Realpolitiks II и Deep Diving Simulator, а также экшн Kursk про атомную подводную лодку, выпустила стратегию COVID: The Outbreak, посвящённую противодействию распространения опасной инфекции.
В COVID: The Outbreak игрокам предстоит управлять Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и использовать все доступные ресурсы и методы воздействия на государства, дабы своевременно локализовывать очаги заражения и препятствовать распространению вируса. Геймеру предстоит остановить распространение коронавируса и спасти человечество. Вирус в игре будет мутировать и приспосабливается к действиям игрока. Для борьбы с ним геймерам предлагается искать решения сложных задач и обучаться методам кризисного управления. Например, можно закрыть границы и ввести карантин или развернуть полевой госпиталь. Подсказки, как стоит вести себя в подобных условиях, геймерам будет давать игра. В основу COVID: The Outbreak легли данные ВОЗ и информация, полученная разработчиками от экспертов.
Игра стала доступна на платформах 29 мая. В GOG игру можно приобрести по цене 279 рублей, а в Steam — 809 рублей. В обоих случаях применяется релизная скидка — 10%. Создатели игры обещают, что 20% суммы продаж игры за май и июнь будет направлено в благотворительные фонды, занимающиеся преодолением последствий пандемии коронавируса.
Права на видео принадлежат «Jujubee S.A.». Видео можно посмотреть на канале Jujubee в YouTube.
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