Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В Valorant изменили баланс агентов

В Valorant изменили баланс агентов
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики Valorant выпустили патч, внеся изменения в баланс оперативников и улучшив регистрацию попаданий пуль.

Изменения агентов:

Sage
Время перезарядки «Сферы лечения» увеличено с 35 до 45 с.
Запас прочности участков «Сферы барьера» уменьшен с 1000 до 800.
Длительность действия «Сферы барьера» уменьшена с 40 до 30 с.
Стены «Сферы барьера» союзника теперь видны на мини-карте.

Raze
Максимальный радиус поражения «Взрывного ранца» уменьшен с 2 до 1 м.

Jett
Длительность действия дыма «Вихря» увеличена с 4 до 7 с.
«Попутный ветер» автоматически ломает растяжки Cypher после мгновенного отображения позиции Jett.

Phoenix
Длительность действия «Пекла» увеличена с 6 до 8 с.
«Пекло» теперь наносит 1 ед. урона раз в 0,033 с, а не 15 раз в 0,25 с.
«Пекло» теперь восполняет 1 ед. здоровья раз в 0,16 с, а не 3 раза в 0,25 с.
«Горячие руки» теперь исцеляют 1 ед. здоровья раз в 0,08 с, а не 3 раза в 0,25 с.
Максимальная длительность ослепления «Крученой подачи» увеличена с 0,8 до 1,1 с.
«Возврат» автоматически перезаряжает всё оружие после возрождения.

Omen
«Паранойя» теперь выбирается, а не используется по нажатию кнопки. Определение попаданий умения улучшено, в особенности на близких дистанциях.
При использовании «Тёмного покрова» Omen переходит в «призрачный» мир, в котором он может видеть сквозь стены и эффективнее ставить дымовую завесу. Переходить из призрачного режима в обычный можно нажатием клавиши перезарядки.
Управление «Тёмным покровом» изменено. Теперь Omen может увеличить дальность установки дыма с помощью клавиши основного режима стрельбы, уменьшить его с помощью клавиши дополнительного режима стрельбы и установить дым нажатием клавиши умения.
При использовании «Скрытого шага» Omen теперь сможет видеть место телепортации на карте и особую метку, если соответствующая точка расположена за препятствием.
При использовании «Из тени» Omen теперь может отменить телепортацию в образе тени, если снова нажмёт на клавишу умения. При отмене телепортации расходуются все очки абсолютного умения.

Состоялся официальный релиз Valorant в СНГ
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020