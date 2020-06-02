В Valorant изменили баланс агентов

Разработчики Valorant выпустили патч, внеся изменения в баланс оперативников и улучшив регистрацию попаданий пуль.
Изменения агентов:
Sage
Время перезарядки «Сферы лечения» увеличено с 35 до 45 с.
Запас прочности участков «Сферы барьера» уменьшен с 1000 до 800.
Длительность действия «Сферы барьера» уменьшена с 40 до 30 с.
Стены «Сферы барьера» союзника теперь видны на мини-карте.
Raze
Максимальный радиус поражения «Взрывного ранца» уменьшен с 2 до 1 м.
Jett
Длительность действия дыма «Вихря» увеличена с 4 до 7 с.
«Попутный ветер» автоматически ломает растяжки Cypher после мгновенного отображения позиции Jett.
Phoenix
Длительность действия «Пекла» увеличена с 6 до 8 с.
«Пекло» теперь наносит 1 ед. урона раз в 0,033 с, а не 15 раз в 0,25 с.
«Пекло» теперь восполняет 1 ед. здоровья раз в 0,16 с, а не 3 раза в 0,25 с.
«Горячие руки» теперь исцеляют 1 ед. здоровья раз в 0,08 с, а не 3 раза в 0,25 с.
Максимальная длительность ослепления «Крученой подачи» увеличена с 0,8 до 1,1 с.
«Возврат» автоматически перезаряжает всё оружие после возрождения.
Omen
«Паранойя» теперь выбирается, а не используется по нажатию кнопки. Определение попаданий умения улучшено, в особенности на близких дистанциях.
При использовании «Тёмного покрова» Omen переходит в «призрачный» мир, в котором он может видеть сквозь стены и эффективнее ставить дымовую завесу. Переходить из призрачного режима в обычный можно нажатием клавиши перезарядки.
Управление «Тёмным покровом» изменено. Теперь Omen может увеличить дальность установки дыма с помощью клавиши основного режима стрельбы, уменьшить его с помощью клавиши дополнительного режима стрельбы и установить дым нажатием клавиши умения.
При использовании «Скрытого шага» Omen теперь сможет видеть место телепортации на карте и особую метку, если соответствующая точка расположена за препятствием.
При использовании «Из тени» Omen теперь может отменить телепортацию в образе тени, если снова нажмёт на клавишу умения. При отмене телепортации расходуются все очки абсолютного умения.
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