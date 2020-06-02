В Valorant изменили баланс агентов

Разработчики Valorant выпустили патч, внеся изменения в баланс оперативников и улучшив регистрацию попаданий пуль.

Изменения агентов:

Sage

Время перезарядки «Сферы лечения» увеличено с 35 до 45 с.

Запас прочности участков «Сферы барьера» уменьшен с 1000 до 800.

Длительность действия «Сферы барьера» уменьшена с 40 до 30 с.

Стены «Сферы барьера» союзника теперь видны на мини-карте.

Raze

Максимальный радиус поражения «Взрывного ранца» уменьшен с 2 до 1 м.

Jett

Длительность действия дыма «Вихря» увеличена с 4 до 7 с.

«Попутный ветер» автоматически ломает растяжки Cypher после мгновенного отображения позиции Jett.

Phoenix

Длительность действия «Пекла» увеличена с 6 до 8 с.

«Пекло» теперь наносит 1 ед. урона раз в 0,033 с, а не 15 раз в 0,25 с.

«Пекло» теперь восполняет 1 ед. здоровья раз в 0,16 с, а не 3 раза в 0,25 с.

«Горячие руки» теперь исцеляют 1 ед. здоровья раз в 0,08 с, а не 3 раза в 0,25 с.

Максимальная длительность ослепления «Крученой подачи» увеличена с 0,8 до 1,1 с.

«Возврат» автоматически перезаряжает всё оружие после возрождения.

Omen

«Паранойя» теперь выбирается, а не используется по нажатию кнопки. Определение попаданий умения улучшено, в особенности на близких дистанциях.

При использовании «Тёмного покрова» Omen переходит в «призрачный» мир, в котором он может видеть сквозь стены и эффективнее ставить дымовую завесу. Переходить из призрачного режима в обычный можно нажатием клавиши перезарядки.

Управление «Тёмным покровом» изменено. Теперь Omen может увеличить дальность установки дыма с помощью клавиши основного режима стрельбы, уменьшить его с помощью клавиши дополнительного режима стрельбы и установить дым нажатием клавиши умения.

При использовании «Скрытого шага» Omen теперь сможет видеть место телепортации на карте и особую метку, если соответствующая точка расположена за препятствием.

При использовании «Из тени» Omen теперь может отменить телепортацию в образе тени, если снова нажмёт на клавишу умения. При отмене телепортации расходуются все очки абсолютного умения.