Новые сезоны Call of Duty: Modern Warfare и Mobile перенесли из-за протестов в США

Старт четвёртого сезона Call of Duty: Modern Warfare и седьмого сезона Call of Duty: Mobile был перенесён на более поздний срок. Причиной переноса стали уличные акции протестов в США, сообщает компания Activision.

В официальном заявлении компании утверждается, что сейчас не время для игр. Вместо этого предлагается уделить больше внимания освещению тем равенства, справедливости и необходимости перемен.

Пока даты запуска новых сезонов не сообщаются. При этом изначально планировалось, что четвёртый сезон Modern Warfafe начнётся 3 июня.

Протесты в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца, уже повлияли на сроки релиза симулятора Madden NFL 21. Планировалось, что компания Electronic Arts представит симулятор 1 июня.