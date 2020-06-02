Новые сезоны Call of Duty: Modern Warfare и Mobile перенесли из-за протестов в США
Старт четвёртого сезона Call of Duty: Modern Warfare и седьмого сезона Call of Duty: Mobile был перенесён на более поздний срок. Причиной переноса стали уличные акции протестов в США, сообщает компания Activision.
В официальном заявлении компании утверждается, что сейчас не время для игр. Вместо этого предлагается уделить больше внимания освещению тем равенства, справедливости и необходимости перемен.
Пока даты запуска новых сезонов не сообщаются. При этом изначально планировалось, что четвёртый сезон Modern Warfafe начнётся 3 июня.
Протесты в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца, уже повлияли на сроки релиза симулятора Madden NFL 21. Планировалось, что компания Electronic Arts представит симулятор 1 июня.
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