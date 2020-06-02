Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Новые сезоны Call of Duty: Modern Warfare и Mobile перенесли из-за протестов в США

Новые сезоны Call of Duty: Modern Warfare и Mobile перенесли из-за протестов в США
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0

Старт четвёртого сезона Call of Duty: Modern Warfare и седьмого сезона Call of Duty: Mobile был перенесён на более поздний срок. Причиной переноса стали уличные акции протестов в США, сообщает компания Activision.

В официальном заявлении компании утверждается, что сейчас не время для игр. Вместо этого предлагается уделить больше внимания освещению тем равенства, справедливости и необходимости перемен.

Пока даты запуска новых сезонов не сообщаются. При этом изначально планировалось, что четвёртый сезон Modern Warfafe начнётся 3 июня.

Протесты в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца, уже повлияли на сроки релиза симулятора Madden NFL 21. Планировалось, что компания Electronic Arts представит симулятор 1 июня.

В Call of Duty: Warzone появился отдельный режим для двух игроков
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020