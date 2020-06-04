Источник: CS:GO на Source 2 не стоит ждать раньше конца 2020 года

Инсайдер Nors3 опубликовал в «Твиттере» информацию, которая касается перехода CS:GO на движок Source 2. По его словам, релиз новой версии не стоит ждать раньше конца 2020 года.
Так как разработчикам приходится работать из дома, то процесс перевода Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2 идёт в замедленном темпе. Nors3 заявил, что новая версия CS:GO выйдет либо в конце 2020 года, либо в начале 2021-го. Он закрыл сообщение в «Твиттере», но пользователи процитировали его на форуме reddit.
12 мая инсайдер Valve News Network Тайлер Маквикер во время прямой трансляции на Twitch сообщил о скором выходе бета-версии CS:GO на Source 2. Предполагалось, что бета-версия может появиться уже в ближайшие дни, однако этого не произошло. Он подчеркнул, что графика в игре практически не изменится. Так, на новом движке может повыситься производительность шутера, а также качество освещения. Кроме того, разработчик планирует переделать некоторые карты.
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