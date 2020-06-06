Комментатор CS:GO о поведении iLTW: в киберспорте недостаточно штрафов за токсичность

Александр Enkanis Полищук, являющийся комментатором CS:GO, прокомментировал инцидент с игроком Virtus.pro Игорем iLTW Филатовым. Во время рейтингового матча в Dota 2 Филатов оскорбил шведа Стива Xcalibur Йе в голосовом чате и его мать.
«В современном киберспорте недостаточно штрафов и «обеспокоенности» для демонстрации неприемлемости токсичного поведения проигроков. Это не только проявление неуважения к другим игрокам, своей работе, организации, но и дискредитация всей сферы. Это не трештолк, это инфантильность», — написал Enkanis.
Посмотреть запись Enkanis можно в его «твиттере».
Команда Virtus.pro в своём «твиттере» принесла извинения за поведение Игоря и пообещала оштрафовать его. ILTW присоединился к Virtus.pro в апреле в качестве стендина. Вместе с российской командой он стал чемпионом ESL One Los Angeles 2020 для Европы и СНГ.
- 6 июня 2020
-
15:37
-
14:01
-
12:18
-
11:57
-
02:12
-
00:43
-
00:17
- 5 июня 2020
-
21:33
-
15:32
-
12:00
-
00:53
- 4 июня 2020
-
23:44
-
23:20
-
22:44
-
22:25
-
22:01
-
20:36
-
18:01
-
17:33
-
15:39
-
13:40
-
11:40
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:52
-
21:12
-
17:55
-
17:44
-
16:44
-
15:43
-
15:10
-
14:46
-
14:17
-
12:39
- 2 июня 2020
-
21:51
-
21:35