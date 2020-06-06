Комментатор CS:GO о поведении iLTW: в киберспорте недостаточно штрафов за токсичность

Александр Enkanis Полищук, являющийся комментатором CS:GO, прокомментировал инцидент с игроком Virtus.pro Игорем iLTW Филатовым. Во время рейтингового матча в Dota 2 Филатов оскорбил шведа Стива Xcalibur Йе в голосовом чате и его мать.



«В современном киберспорте недостаточно штрафов и «обеспокоенности» для демонстрации неприемлемости токсичного поведения проигроков. Это не только проявление неуважения к другим игрокам, своей работе, организации, но и дискредитация всей сферы. Это не трештолк, это инфантильность», — написал Enkanis.

Посмотреть запись Enkanis можно в его «твиттере».

Команда Virtus.pro в своём «твиттере» принесла извинения за поведение Игоря и пообещала оштрафовать его. ILTW присоединился к Virtus.pro в апреле в качестве стендина. Вместе с российской командой он стал чемпионом ESL One Los Angeles 2020 для Европы и СНГ.