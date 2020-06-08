Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4

Разработчик под ником Ivan Sorce продолжает трудиться над своеобразным ремейком S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4 — движке, на котором будет работать вторая часть. Взяв в качестве примера грозу и дождь, он продемонстрировал на своём канале в YouTube, как будут выглядеть погодные эффекты.
Ранее Ivan Sorce уже показал несколько локаций (НИИ «Агропром», Припять и другие), а также перестрелку с монстрами и прицеливание при использовании автомата FN2000. Кроме того, он научил противников обращать внимание на шум, издаваемый игроком, протестировал систему освещения. Например, в его ремейке лампочки можно разбивать.
Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся в 2018 году. В январе 2020 года создатели официально подтвердили, что игра будет работать на основе Unreal Engine 4.
Видео можно посмотреть на канале Ivan Sorce в YouTube.
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