Стримерша Карина посмеялась над протестующими в США, которые строят общество будущего

Стримерша Карина, проживающая в Италии, высказалась на тему протестов в США, захлестнувших страну вследствие смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в результате действий полицейского, задержавшего его.



«Самое весёлое место на планете сейчас в США, в Сиэтле. Там протестующие захватили небольшой участок города и строят общество будущего, Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ). Показательный пример общества, которое могут построить леваки.

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Каждому уважающему себя обществу нужен свой парламент/совет. И он уже есть. Осторожно, текст ниже плавит мозги. И это не шутка.

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По изначальному предложению в совете должны было быть три места: чёрный мужчина, чёрная женщина и белая женщина. Потом решили добавить одного транс-чёрного и одного черного небинарного.

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После этого они решили добавить по одному азиатскому, индейскому и латинскому небинарному или женщине. Чтобы уравновесить это, решили добавить ещё четверых чёрных мужчин и женщин.

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Для пущей репрезентации не менее 20% и 10% депутатов должны будут иметь опыт психического заболевания и бездомности соответственно.

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Затем они заметили, что выходит мало геев, и после прений договорились добавить одного чёрного гея/лесбиянку/транса с инвалидностью, одного чёрного гея/лесбиянку/транса бездомного и одного небелого ребёнка 8-15 лет. Затем подумали и решили добавить двух детей, а остальным членам совета — провести обучение цивилизованным спорам с детьми.

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Потом кто-то заявил, что азиаты — это не монолитная группа. Поэтому одно место азиата-немужчины было разделено на 12 мини-мест, которые будут занимать китаец, филиппинец, вьетнамец, кореец, японец, камбоджиец, тайванец, малаец, монгол, окинавец, сингапурец, и ещё одно место на любого азиата, кроме американских корейцев, которых леваки недолюбливают ещё с 1992 года.

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Ну и, чтобы уж совсем всё улучшить, необходима была репрезентация преступников. Не менее 25% членов совета будут обязаны иметь совершенные в прошлом насильственные преступления и опыт отсидки в тюрьме.

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Организаторам указали, что кто-то из этих преступников может оказаться насильником и женщинам в совете может быть с ними неуютно. Но организаторы успокоили всех, введя правило, что хотя бы 50% членов совета не должны иметь совершённых за последний год изнасилований или домогательств, за исключением инвалидов и бездомных членов совета, которым можно было быть насильниками в этом году независимо от процентов», — написала она в своём «инстаграме».