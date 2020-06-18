Инсайдер: FIFA 21 выйдет 18 сентября

В ночь с 18 на 19 июня пройдёт презентация EA, на которой расскажут о FIFA 21 и других играх компании. А пока обратим внимание на слухи. Один из инсайдеров сообщил, что FIFA 21 выйдет раньше обычного — не 24 сентября, как прошлогодняя часть, а на неделю раньше — 18 сентября.
Из остальных слухов: в FIFA вернутся ежедневные турниры, в режиме Volta можно будет поиграть в онлайне с друзьями, а в режиме FIFA Ultimate Team появится возможность обмена между игроками (только дубликаты) и создания собственных комплектов и гербов.
Также этот же инсайдер сообщил, что тизер геймплея будет показан на консолях следующего поколения и не будет фокусироваться на консолях текущего поколения, хотя игра выйдет на всех известных платформах, включая PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.
Презентация EA пройдёт в онлайне 19 июня в 2:00 мск.
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