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Слепой геймер из Канады расплакался, запустив The Last of Us 2

Слепой геймер из Канады расплакался, запустив The Last of Us 2
Киберспорт / Другие игры 0

Слепой геймер из Торонто Стив Сэйлор очень эмоционально отреагировал на первый запуск The Last of Us 2. Спустя несколько секунд после включения им игры и камеры он расплакался.

«Думал, запишу волнующий и хайповый момент первого запуска игры, учитывающей потребности людей с ограниченным возможностями. Но, едва включив её, услышал озвученный текст каждого пункта, каждой доступной опции. Честно говоря, в этот момент просто не смог сдержать слёз. Плакал без остановки, наверное, минут десять. Последние пять лет работал над тем, чтобы быть услышанным, чтобы мне и таким людям, как я, дали возможность более полноценно проходить игры. Наконец-то это принесло плоды. Впервые вижу игру с таким большим количеством возможностей», — сказал Сэйлор в интервью CNN.

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