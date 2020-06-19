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Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики

Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователи известного сайта Metacritic снижают рейтинг игры The Last of Us Part II, сообщает Forbes.com. На данный момент новинка имеет оценку 3,4 балла из 10 от обычных пользователей. Критики ранее поставили ей оценку 95 баллов (из 100).

Несмотря на то что время прохождения игры должно составлять около 25−30 часов, подобная картина сформировалась через семь часов после релиза. По мнению автора статьи, с большой долей вероятности это может означать, что оставляющие негативные отзывы пользователи, скорее всего, провели в игре лишь несколько часов или вообще к ней не прикасались.

Возможно, геймеры «топят» рейтинг новой игры по той причине, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т. п. Продажу The Last of Us Part II запретили в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, по мнению автора статьи, дело может быть в том, что ранее в сети было опубликовано множество спойлеров, касающихся сюжета игры, или в том, что сложность управления в игре многим пользователям могла показаться экстремальной.

Мировой релиз игры The Last of Us Part II на PlayStation 4 состоялся в ночь на 19 июня по московскому времени.

The Last of Us Part II вышла. Стоимость игры составляет 4499 рублей
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