Логвинов — о критике The Last of Us 2: мерзкое игровое комьюнити должно посидеть на диете

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов, получивший известность в качестве создателя «Видеомании» в журнале «Игромания» и работавший там с 2004 по 2012 год, а затем ушедший на YouTube, прокомментировал разногласия по поводу игры Naughty Dog — The Last of Us 2. Многие пользователи по всему миру далеко не в восторге от сиквела.
«Искренне рад всему, что происходит с The Last of Us 2. Sony должна думать, как продвигать игру, а не о спойлерах печься. Наложили кучу ограничений, не дали журналистам рассказать, почему игра крутая. В инфополе зашли популисты, а теперь и геймплей не тот, и сюжет дерьмо. Компании должны понимать, что лидеры мнений для того и существуют, чтобы мнение своё доносить. Боязнь разрушить первое впечатление в итоге привела к тому, что первое впечатление разрушено у большинства популистами, которые в игру даже не играли.
А Дракман в кино уйдёт. Считаю, игровое комьюнити стало настолько мерзким, что должно посидеть на диете из инди и королевских битв. Пускай получают индустрию, которую заслуживают», — написал Логвинов в своём «твиттере».
Нил Дракман является вице-президентом компании Naughty Dog и сейчас активно реагирует на своей странице в «Твиттере» на всё происходящее вокруг игры.
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