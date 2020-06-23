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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Киберспорт / Другие игры 0

Корпорация Microsoft через месяц, 22 июля, закрывает свою платформу для видеостриминга Mixer и переводит всех своих партнёров в другой сервис — Facebook Gaming, сообщает The Verge. Все сайты и приложения Mixer будут автоматически перенаправлять на Facebook Gaming. Причина закрытия в том, что Mixer не смог выдержать конкуренции с популярным сервисом Twitch, а также с YouTube и Facebook Gaming.

Чтобы раскрутить свой сервис, Microsoft прилагала большие усилия. Например, заключила эксклюзивные миллионные контракты с известными стримерами Ninja и Shroud, которые теперь вольны перейти на другие платформы. Отметим, что Ninja за год работы на Mixer заработал $ 30 млн, Shroud — $ 10 млн. Но, несмотря на все старания, достичь желаемого результата — аудитории в 2 млрд игроков – в игровом подразделении Microsoft так и не смогли.

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