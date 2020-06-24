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Diplo, Young Thug и Ноа Сайрус дадут концерты в Fortnite

Diplo, Young Thug и Ноа Сайрус дадут концерты в Fortnite
Киберспорт / Fortnite 0

Компания Epic Games анонсировала проведение очередного крупного музыкального мероприятия в Fortnite. Игроков ожидает ещё один концерт с участием известных мировых диджеев. Событие станет очередным в цикле «Королевская вечеринка».

Ивент стартует 26 июня, в 4:00 мск. Анонсированы выступления Diplo, Young Thug и Ноа Сайрус. За их концертом сможет наблюдать любой желающий — для этого необходимо будет выбрать «Королевскую вечеринку» в стандартном режиме поиска матча.

Напомним, в апреле живой концерт в Fortnite дал американский рэпер Travis Scott. За его выступлением, в ходе которого он презентовал новый трек, наблюдало более 12 млн игроков, что является рекордным показателем для онлайн-игр.

Ранее стало известно, что Fortnite стал самой просматриваемой игрой на стриминговых платформах за 2019 год. Общие просмотры трансляций по Fortnite составили более 1,4 млрд часов.

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