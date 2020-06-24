Diplo, Young Thug и Ноа Сайрус дадут концерты в Fortnite

Компания Epic Games анонсировала проведение очередного крупного музыкального мероприятия в Fortnite. Игроков ожидает ещё один концерт с участием известных мировых диджеев. Событие станет очередным в цикле «Королевская вечеринка».
Ивент стартует 26 июня, в 4:00 мск. Анонсированы выступления Diplo, Young Thug и Ноа Сайрус. За их концертом сможет наблюдать любой желающий — для этого необходимо будет выбрать «Королевскую вечеринку» в стандартном режиме поиска матча.
Напомним, в апреле живой концерт в Fortnite дал американский рэпер Travis Scott. За его выступлением, в ходе которого он презентовал новый трек, наблюдало более 12 млн игроков, что является рекордным показателем для онлайн-игр.
Ранее стало известно, что Fortnite стал самой просматриваемой игрой на стриминговых платформах за 2019 год. Общие просмотры трансляций по Fortnite составили более 1,4 млрд часов.
- 24 июня 2020
-
22:25
-
22:12
-
21:28
-
16:41
-
15:29
-
15:01
-
14:11
-
13:27
-
12:01
-
11:49
-
10:58
-
10:18
-
10:10
-
00:34
- 23 июня 2020
-
23:18
-
20:52
-
19:44
-
18:44
-
16:44
-
15:03
-
13:17
-
11:39
-
11:10
-
10:15
-
03:54
-
03:35
-
03:21
-
03:03
-
00:06
- 22 июня 2020
-
21:48
-
19:32
-
18:22
-
16:47
-
16:15
-
16:14