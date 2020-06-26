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У The Last of Us Part II не будет дополнений

У The Last of Us Part II не будет дополнений
Киберспорт / Другие игры 0

Игра The Last of Us Part II обойдётся без сюжетных дополнений или другого загружаемого контента. Об этом сообщает издание US Gamer, ссылаясь на слова геймдиректора проекта Нила Дракманна.

У первой игры The Last of Us было несколько загружаемых официальных дополнений к игре: одно сюжетное дополнение под названием Left Behind, которое рассказывало о событиях, происходивших до игры, и ряд дополнений к мультиплеерному режиму. Предыдущая игра компании Naughty Dog — Uncharted 4: A Thief's End — также получала новый контент для многопользовательского режима, а её сюжетное дополнение Lost Legacy впоследствии стало отдельной игрой.

Напомним, релиз игры The Last of Us Part II состоялся на минувшей неделе, 19 июня.

Sony закрыла комментарии к видео по The Last of Us Part II в YouTube
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