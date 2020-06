У The Last of Us Part II не будет дополнений

Игра The Last of Us Part II обойдётся без сюжетных дополнений или другого загружаемого контента. Об этом сообщает издание US Gamer, ссылаясь на слова геймдиректора проекта Нила Дракманна.

У первой игры The Last of Us было несколько загружаемых официальных дополнений к игре: одно сюжетное дополнение под названием Left Behind, которое рассказывало о событиях, происходивших до игры, и ряд дополнений к мультиплеерному режиму. Предыдущая игра компании Naughty Dog — Uncharted 4: A Thief's End — также получала новый контент для многопользовательского режима, а её сюжетное дополнение Lost Legacy впоследствии стало отдельной игрой.

Напомним, релиз игры The Last of Us Part II состоялся на минувшей неделе, 19 июня.