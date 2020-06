За три дня продано более 4 млн копий The Last of Us Part II. Это рекорд

За три дня после релиза было продано более 4 млн копий игры The Last of Us Part II. Игра стала самым быстро продаваемым эксклюзивом Play Station 4, сообщает компания Sony в своём блоге.

До неё лидерами были игры God of War (3,1 млн копий за три дня), Marvel's Spider-Man (3,3 млн копий) и ремейк Final Fantasy VII (3,5 млн копий — с учётом цифровых продаж и отгрузок в розничные магазины).

Первая The Last of Us, которая вышла в середине июня 2013 года, преодолела отметку в 3,4 млн проданных копий за три недели и стала самой быстро продаваемой игрой Sony на Play Station 3.

Напомним, релиз игры The Last of Us Part II состоялся на минувшей неделе, 19 июня. Это игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4.