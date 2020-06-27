Секретную лабораторию из S.T.A.L.K.E.R. воссоздали на движке Unreal Engine 4

Пользователь YouТube под ником Ivan Source, занимающийся ремейком первой части «Сталкера» — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на движке Unreal Engine 4, опубликовал новое видео.
В новом видео демонстрируется заново воссозданная секретная лаборатория X16 с различными мутантами, с которыми и вступил в перестрелку главный герой.
Видео доступно на YouTube.
Ранее он опубликовал ролики с демонстрацией некоторых знаменитых локаций игры — подземелий «Агропрома», где находится тайник группы Стрелка, и Лаборатории X18. Отдельно показано поведение одних из самых известных врагов в серии, снорков, и электрических аномалий. Механика бросания болтов, видимо, пока не реализована, поскольку он активирует аномалии выстрелами. Он поменял и некоторые виды оружия, реализует систему реакции противников на выстрелы.
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