Секретную лабораторию из S.T.A.L.K.E.R. воссоздали на движке Unreal Engine 4

Пользователь YouТube под ником Ivan Source, занимающийся ремейком первой части «Сталкера» — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на движке Unreal Engine 4, опубликовал новое видео.

В новом видео демонстрируется заново воссозданная секретная лаборатория X16 с различными мутантами, с которыми и вступил в перестрелку главный герой.

Видео доступно на YouTube.

Ранее он опубликовал ролики с демонстрацией некоторых знаменитых локаций игры — подземелий «Агропрома», где находится тайник группы Стрелка, и Лаборатории X18. Отдельно показано поведение одних из самых известных врагов в серии, снорков, и электрических аномалий. Механика бросания болтов, видимо, пока не реализована, поскольку он активирует аномалии выстрелами. Он поменял и некоторые виды оружия, реализует систему реакции противников на выстрелы.