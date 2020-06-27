Маск: вопрос времени, когда кто-то украдёт Tesla во время игры в GTA на Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск поделился мнением о популярной игре Grand Theft Auto, которую разработала студия Rockstar Games.

Бизнесмен, являющийся создателем электромобиля Tesla, предположил, что прямо в его автомобиле будут играть в новую игру. В Tesla установлен компьютер, позволяющий играть в игры.

«Вопрос времени, когда кто-то украдёт Tesla во время игры в GTA на Tesla», — написал Маск в своём «твиттере».

Grand Theft Auto V или GTA V — мультиплатформенная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games.

Игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году. В 2014-м переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015-м — для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году.

GTA V является одной из самых дорогостоящих по затратам на разработку и маркетинг игрой в истории.