Забаненный навсегда Dr. Disrespect рассказал, что Twitch не уведомила его о причине бана

Dr. Disrespect забанили на Twitch без возможности апелляции. При этом никто не сообщает причин бана. Можно только догадываться, что это как-то связано с последней акцией MeToo, в рамках которой девушки сообщали о случаях сексуальных домогательств в игровой индустрии.
Спустя сутки после бана Dr. Disrespect дал о себе знать. На его странице в «Твиттере» появилась следующая запись: «Клуб чемпионов, платформа не уведомила меня о конкретной причине их решения… Жму руку всем за поддержку в это трудное время».
Учётная запись стримера на Twitch была заблокирована навсегда 27 июня. У него было 4 миллиона подписчиков. Платформа вернула фанатам стримера все потраченные на подписку деньги.
Настоящее имя стримера — Гай Бэйм. Фирменный стиль — парик, геймерские наушники, чёрные очки и рокерская жилетка. Этакий герой фильмов из 80-х, косящий под крутого парня на районе. Стримы Бэйма — многочасовые представления. Образ Dr DisRespect появился ещё в 2010-м.
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