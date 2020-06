The Last of Us Part II остаётся самой продаваемой игрой в Англии. Её продажи упали на 80%

По итогам прошедшей недели The Last of Us: Part II продолжает возглавлять чарт самых продаваемых игр в Англии, несмотря на падение продаж на 80% по сравнению с предыдущей неделей.

Самые продаваемые игры в Англии с 20 по 27 июня

1. The Last of Us: Part II

2. Bravely Second: End Layer

3. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated (новинка)

4. Ring Fit Adventure

5. Animal Crossing: New Horizons

6. FIFA 20

7. Mario Kart 8: Deluxe

8. Grand Theft Auto V

9. The Last of Us

10. Minecraft

В десятку чарта вернулась первая часть The Last of Us: по сравнению с предыдущей неделей её продажи выросли на 82%.

Напомним, релиз игры The Last of Us Part II состоялся 19 июня. Это игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4.