Electronic Arts прекратила сотрудничество со сценаристом из-за обвинений в домогательствах

Компания Electronic Arts объявила о прекращении сотрудничества со сценаристом Крисом Авеллоном. Ранее его обвинили в домогательствах и непристойном поведении.

«Мы очень серьёзно относимся к обвинениям в домогательствах и насилии. Последние сообщения были очень тревожными. В связи с этим EA не планирует продолжать сотрудничество с Крисом Авеллоном», — говорится в сообщении Electronic Arts.

Авеллон признал вину после обвинений. Он публично извинился перед девушками, которые его обвинили в неподобающем поведении.

Авеллон — известный сценарист, он работал над Star Wars Jedi: Fallen Order и других игр.

Ранее известный киберспортивный ведущий Пол Redeye Чалонер сообщил об уходе из киберспорта. Его обвинили в жестоком обращении с сотрудниками и шантаже.