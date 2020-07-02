Sony опубликовала песню из саундтрека Ghost of Tsushima
Sony опубликовала на канале в YouTube первую песню из саундтрека Ghost of Tsushima.
Послушать трек можно на канале SonySoundtracksVEVO в YouTube.
Авторами стали Илан Эшкери и Сигэру Умэбаяси, а исполнителем — Клэр Утима. Песня получила название The Way of the Ghost («Путь призрака»). Трек доступен на большинстве стриминговых платформ. Полный оригинальный саундтрек игры выйдет вместе с релизом Ghost of Tsushima.
События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году, когда монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.
Выход Ghost of Tsushima запланирован на 17 июля. Релиз состоится эксклюзивно для PS4.
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