Sony опубликовала песню из саундтрека Ghost of Tsushima

Sony опубликовала на канале в YouTube первую песню из саундтрека Ghost of Tsushima.

Послушать трек можно на канале SonySoundtracksVEVO в YouTube.

Авторами стали Илан Эшкери и Сигэру Умэбаяси, а исполнителем — Клэр Утима. Песня получила название The Way of the Ghost («Путь призрака»). Трек доступен на большинстве стриминговых платформ. Полный оригинальный саундтрек игры выйдет вместе с релизом Ghost of Tsushima.

События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году, когда монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.

Выход Ghost of Tsushima запланирован на 17 июля. Релиз состоится эксклюзивно для PS4.