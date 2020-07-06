Предзаказ Horizon Zero Dawn в Epic Games Store подорoжал в 2,5 раза

Стоимость предзаказа Horizon Zero Dawn в Epic Games Store выросла с 1099 до 2800 рублей, сообщается на странице игры в цифровом магазине.

Недавно цена Horizon Zero Dawn в Steam также взлетела и выросла почти в три раза — с 930 до 2800 рублей. Из-за чего бывший эксклюзив PlayStation 4 так резко взлетел в цене по-прежнему остаётся неизвестным.

PlayStation и Guerrilla Games планируют выпустить целую трилогию игр Horizon Zero Dawn. Дебютная игра серии появилась на прилавках магазинов 28 февраля 2017 года эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4.

Напомним, разработка второй части Horizon Zero Dawn (Horizon Forbidden West) стартовала после запуска первой игры и планировалась для PlayStation 4, однако планы изменились и производство сиквела переделали под PlayStation 5.