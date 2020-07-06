Программист создал чит-ловушку, чтобы наказать нечестных игроков в CS:GO

Программист и блогер ScriptKid создал чит-ловушку для CS:GO, чтобы наказать геймеров за попытку обмана. ScriptKid создал сайт, который можно было легко найти в поиске по запросу «Бесплатные читы для CS:GO». Программист пообещал читерам множество функций, совершенно бесплатно дающих преимущества, а вместо этого добавил в читы различные наказания, которые появляются случайным образом.
Чит ScriptKid скачало более тысячи геймеров, после чего он выложил на своём канале в YouTube видео, где сделал дайджест нелепых ситуаций, в которые попадали читеры. Игроки, установившие чит, вместо автоматического прицеливания и просмотра сквозь стены могли подорваться на собственном «коктейле Молотова», выкинуть оружие во время перестрелки, выстрелить в товарищей по команде или союзников, забыть, как пользоваться минами.
Видео можно посмотреть на канале ScriptKid на YouTube.
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