Assassin's Creed Valhalla стали продавать на Amazon со скидкой

В интернет-магазине Amazon появилась скидка на предварительный заказ консольных версий игр Watch Dogs: Legion и Assassin's Creed Valhalla. Диски для PS4 и Xbox One продают со скидками 33% и 17% соответственно. Версию Watch Dogs: Legion для PS4 уже раскупили.
В Ubisoft не стали комментировать снижение цены.
Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции. Релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.
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