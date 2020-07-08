Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Assassin's Creed Valhalla стали продавать на Amazon со скидкой

Assassin's Creed Valhalla стали продавать на Amazon со скидкой
Киберспорт / Другие игры 0

В интернет-магазине Amazon появилась скидка на предварительный заказ консольных версий игр Watch Dogs: Legion и Assassin's Creed Valhalla. Диски для PS4 и Xbox One продают со скидками 33% и 17% соответственно. Версию Watch Dogs: Legion для PS4 уже раскупили.

В Ubisoft не стали комментировать снижение цены.

Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции. Релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.

В Сеть утекло 30 минут геймплея Assassin's Creed Valhalla
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020