Канадская стримерша Ohlana покончила с собой

26-летняя стримерша из Канады Лэнни Ohlana покончила с собой. Об этом друзья девушки сообщили в "Твиттере".
На Twitch-канале Лэнни насчитывалось более 100 тыс. подписчиков, на странице в «Инстаграме» — более 180 тыс.
«С каждым днём становится всё тяжелее. Люди, страдающие от депрессии, не могут обратиться за помощью даже к самым близким, потому что боятся, что они вызовут полицию. Поэтому они просто остаются в одиночестве наедине со своими тяжёлыми мыслями, так как не хотят оказаться запертыми там, где будут чувствовать себя ещё хуже.
В этом нет ничьей вины», — написала Ohlana в «Твиттере» незадолго до случившегося.
На странице девушки в "Инстаграме" проходит сбор средств на помощь её семье.
Недавно подобным образом ушёл из жизни профессиональный игрок в World of Warcraft Reckful.
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