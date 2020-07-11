EA анонсировала дату релиза UFC 4 — 14 августа

Electronic Arts анонсировала четвёртую игру серии UFC, которая появится в продаже на консолях уже 14 августа.
Главной особенностью UFC 4 станет «формирование своего бойца». Геймерам предстоит создать уникального персонажа, имеющего собственный стиль ведения боя, достижения и черты характера. Все характеристики будут постепенно эволюционировать и развиваться. Для создания неповторимого бойца в UFC 4 будет доступно свыше 1600 предметов экипировки, 120 эмоций и других отличительных черт. Персонажа можно использовать не только в карьере, но и других режимах. Например, в «Блиц битвах» и «Сетевых чемпионатах мира». Кроме того, разработчики улучшили геймплей «на ногах» и переработали спарринг на полу.
Владельцы UFC 2 или UFC 3 смогут приобрести UFC 4 со скидкой в 10% и дополнительными бонусами — Брюсом Ли и 500 очками UFC. Стоимость стандартного издания на PS4 составит 4899 рублей, а на Xbox One — $ 60. Доступ к пробной версии для подписчиков EA Access начнётся за неделю до релиза игры, 7 августа.
Права на видео принадлежат «Electronic Arts Inc.». Видео можно посмотреть на канале EA SPORTS UFC на YouTube.
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