В PS Store стартовал предзаказ Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion
В PlayStation Store начались предзаказы игр Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion. Для каждой игры доступно три издания: стандартное, золотое и ультимативное. В первое входит сама игра, во второе — игра с сезонным пропуском, а в третье — игра, сезонный пропуск и ещё несколько уникальных бонусов.
Watch Dogs: Legion (дата выхода — 29 октября)
Стандартное издание — 4499 рублей
Золотое издание — 6699 рублей
Ультимативное издание — 7279 рублей.
Assassin's Creed Valhalla (дата выхода — 17 ноября)
Стандартное издание — 4499 рублей
Золотое издание — 6699 рублей
Ультимативное издание — 7279 рублей.
Far Cry 6 (дата выхода — 18 февраля)
Стандартное издание — 4499 рублей
Золотое издание — 6699 рублей
Ультимативное издание — 7279 рублей.
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