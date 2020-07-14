Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В PS Store стартовал предзаказ Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion

В PS Store стартовал предзаказ Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion
Киберспорт / Другие игры 0

В PlayStation Store начались предзаказы игр Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion. Для каждой игры доступно три издания: стандартное, золотое и ультимативное. В первое входит сама игра, во второе — игра с сезонным пропуском, а в третье — игра, сезонный пропуск и ещё несколько уникальных бонусов.

Watch Dogs: Legion (дата выхода — 29 октября)

Стандартное издание — 4499 рублей
Золотое издание — 6699 рублей
Ультимативное издание — 7279 рублей.

Assassin's Creed Valhalla (дата выхода — 17 ноября)

Стандартное издание — 4499 рублей
Золотое издание — 6699 рублей
Ультимативное издание — 7279 рублей.

Far Cry 6 (дата выхода — 18 февраля)

Стандартное издание — 4499 рублей
Золотое издание — 6699 рублей
Ультимативное издание — 7279 рублей.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020