В PS Store стартовал предзаказ Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion

В PlayStation Store начались предзаказы игр Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion. Для каждой игры доступно три издания: стандартное, золотое и ультимативное. В первое входит сама игра, во второе — игра с сезонным пропуском, а в третье — игра, сезонный пропуск и ещё несколько уникальных бонусов.

Watch Dogs: Legion (дата выхода — 29 октября)

Стандартное издание — 4499 рублей

Золотое издание — 6699 рублей

Ультимативное издание — 7279 рублей.

Assassin's Creed Valhalla (дата выхода — 17 ноября)

Стандартное издание — 4499 рублей

Золотое издание — 6699 рублей

Ультимативное издание — 7279 рублей.

Far Cry 6 (дата выхода — 18 февраля)

Стандартное издание — 4499 рублей

Золотое издание — 6699 рублей

Ультимативное издание — 7279 рублей.