Разработчик взломал Death Stranding и выяснил, что у главного героя нет полового органа

Релиз Death Stranding на компьютерах состоялся 14 июля. Ранее одной из загадок консольной версии было, есть ли у главного героя гениталии. Когда Сэм Бриджес справляет нужду, из-за настроек камеры было невозможно увидеть его спереди.

Разработчик и датамайнер Ланс Макдональд нашел такую возможность в версии для ПК. Для этого он взломал фоторежим в игре. В своем расследовании Макдональд выяснил, что половой орган у Бриджеса невидимый, а струя льется откуда-то из штанов. «Не могу поверить, что Кодзима скрывает от нас эти секреты», – написал Макдональд.

Напомним, Death Stranding – одна из самых продаваемых игр 2019 года. Сэм Бриджес – главный герой, роль которого в игре исполнил актер Норман Ридус.