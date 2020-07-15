Разработчик взломал Death Stranding и выяснил, что у главного героя нет полового органа
Релиз Death Stranding на компьютерах состоялся 14 июля. Ранее одной из загадок консольной версии было, есть ли у главного героя гениталии. Когда Сэм Бриджес справляет нужду, из-за настроек камеры было невозможно увидеть его спереди.
Разработчик и датамайнер Ланс Макдональд нашел такую возможность в версии для ПК. Для этого он взломал фоторежим в игре. В своем расследовании Макдональд выяснил, что половой орган у Бриджеса невидимый, а струя льется откуда-то из штанов. «Не могу поверить, что Кодзима скрывает от нас эти секреты», – написал Макдональд.
Напомним, Death Stranding – одна из самых продаваемых игр 2019 года. Сэм Бриджес – главный герой, роль которого в игре исполнил актер Норман Ридус.
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