Death Stranding дебютировала с первой строчки еженедельного чарта продаж Steam

Death Stranding Хидео Кодзимы возглавила еженедельный чарт продаж Steam. Напомним, релиз игры для ПК состоялся 14 июля.

Комплект VR-устройств Valve Index VR Kit опустился на вторую строчку. Из-за скидок в топ-10 удалось вернуться Far Cry 5 и No Man's Sky, которые заняли четвёртое и девятое места соответственно. Главная новинка позапрошлой недели F1 2020 расположилась на восьмой строчке.

Чарт продаж Steam (13-19 июля)

1. Death Stranding

2. Valve Index VR Kit

3. Death Stranding

4. Far Cry 5

5. Sea of Thieves

6. Halo: The Master Chief Collection

7. Satisfactory

8. F1 2020

9. No Man's Sky

10. Neon Abyss.

Напомним, Death Stranding – одна из самых продаваемых игр 2019 года. Роль главного героя Сэма Бриджеса в игре исполнил актёр Норман Ридус.