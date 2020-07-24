Бывший руководитель NAVI стал собственником гостиницы «Днепр»

Бывший руководитель Natus Vincere Александр Кохановский приобрёл гостиницу «Днепр» в центре Киева.

«Днепр» – это один из ключевых инфраструктурных проектов в рамках развития киберспорта на Украине. Наша цель – сделать Киев меккой мирового киберспорта, а Украину приблизить по уровню к Южной Корее и США.



За пять лет мы планируем изменить облик отечественного киберспорта. Развивать инфраструктуру начали с «Днепра». И уже в ближайшее время приступим к реализации проекта по созданию многофункциональной киберспортивной арены в центре Киева, у которой не будет аналогов на Украине. Это наш основной проект, благодаря которому мы сможем проводить ивенты международного уровня.



NAVI как бренд и команда вложила неимоверное количество усилий в становление и развитие украинского киберспорта, а также уже целую декаду прославляют Украину на международной арене. Сейчас мы строим экосистему, которая раскроет потенциал Украины на рынке киберспорта, и NAVI будут максимально содействовать реализации этой стратегии», — приводит слова Кохановского ain.ua.