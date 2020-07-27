Китайская компания PUBG Mobile начала сотрудничество с компанией Tesla Илона Маска
Популярная китайская версия мобильной игры PUBG Mobile объявила о сотрудничестве с известной по всему миру компанией по производству электромобилей Tesla Илона Маска, сообщается в телеграмм-канале CYBERSLOVO.
Соответственно, теперь в игре жанра «Королевской битвы» будут доступны электрокары, а специальные магазины с ними и заправки будут появляться в случайных местах. Также появится возможность приобрести автомобиль за реальную валюту, переведённую во внутриигровую, то есть за донаты.
PUBG Mobile является одной из самых прибыльных игр. Только в 2020 году она принесла $ 1,3 млрд, а в разгар пандемии коронавируса в марте выручка составила рекордные $ 270 млн. Всего игра была скачано 734 миллиона раз по всему миру.
Выручка PUBG Mobile с момента выхода превысила отметку в $ 3 млрд
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