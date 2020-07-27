В интернете появились заводские фото белых панелей Playstation 5

В интернете появились новые снимки панелей Playstation 5. На китайском игровом форуме A9VG были опубликованы новые снимки. Пока их подлинность не подтверждена, но авторы замазали некоторые фрагменты, чтобы источник было сложнее отследить.

Судя по фотографиям, белые панели Playstation 5 будут съёмными. С помощью этого решения игроки смогут обновить дизайн устройства без покупки новой консоли.

Примечательно, что ранее в Sony говорили о планах по использованию нового подхода к кастомизации Playstation 5.

На Playstation 4 также использовались сменные панели. Но на предыдущей версии консоли можно было заменить только верхнюю часть устройства.

PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD на основе архитектуры Zen 2, видеочипом AMD Navi и будет поддерживать до 120 кадров в разрешении 4K.