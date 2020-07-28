Геймер скупил 23 тыс. игр в Steam ради уникального значка
Геймер из Китая с ником Sonix приобрёл 23 тыс. игр в Steam, чтобы получить уникальный значок «Коллекционер: 23 000+».
Аккаунт Sonix в Steam был создан 10 лет назад: 25 июля 2010 года. За это время геймеру удалось получить 84 677 достижений. Сумма, потраченная на игры, варьируется от двух до пяти миллионов рублей, в зависимости от скидок и других акций. Однако из 23 тыс. игр он поиграл всего в 2% — 355 игр. Больше всего времени игрок провёл в Dota 2 — 4973 часа.
По данным SteamDB, во всём мире только шесть человек сумели преодолеть отметку в 20 тыс. игр на аккаунте в Steam. На втором месте после Sonix расположился американец Kongzoola, которому за 14 лет (аккаунт был создан в ноябре 2005-го) удалось собрать в библиотеке 22,3 тыс. тайтлов.
- 28 июля 2020
-
12:28
-
11:47
-
11:16
-
00:27
- 27 июля 2020
-
23:51
-
19:27
-
18:31
-
15:51
-
14:41
-
11:54
-
03:54
-
00:42
-
00:07
- 26 июля 2020
-
19:28
-
18:47
-
17:16
-
15:35
-
14:50
-
13:48
-
00:38
- 25 июля 2020
-
21:40
-
17:46
-
13:27
-
12:42
- 24 июля 2020
-
20:27
-
18:38
-
17:20
-
14:54
-
13:50
-
12:56
-
12:25
-
12:08
-
03:22
-
02:56
- 23 июля 2020
-
20:29
Партнерский контент