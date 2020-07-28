Геймер скупил 23 тыс. игр в Steam ради уникального значка

Геймер из Китая с ником Sonix приобрёл 23 тыс. игр в Steam, чтобы получить уникальный значок «Коллекционер: 23 000+».

Аккаунт Sonix в Steam был создан 10 лет назад: 25 июля 2010 года. За это время геймеру удалось получить 84 677 достижений. Сумма, потраченная на игры, варьируется от двух до пяти миллионов рублей, в зависимости от скидок и других акций. Однако из 23 тыс. игр он поиграл всего в 2% — 355 игр. Больше всего времени игрок провёл в Dota 2 — 4973 часа.

По данным SteamDB, во всём мире только шесть человек сумели преодолеть отметку в 20 тыс. игр на аккаунте в Steam. На втором месте после Sonix расположился американец Kongzoola, которому за 14 лет (аккаунт был создан в ноябре 2005-го) удалось собрать в библиотеке 22,3 тыс. тайтлов.